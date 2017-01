Les entrées se portent très bien cette semaine à l'image d'une année 2016 florissante. Il s'agit d'ailleurs de la troisième meilleure semaine de l'année. ROGUE ONE - A STAR WARS STORY conserve la tête du box-office. Il devance VAIANA, LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE qui reste toujours aussi solide. Le titre de plus gros succès de l'année 2016 se jouera certainement entre ces deux films. ASSASSIN'S CREED effectue quant à lui un bon démarrage à la troisième place du podium. Les nouveautés étaient d'ailleurs nombreuses cette semaine. A FOND SOUVENIR ... 9 nouveautés sont sorties sur plus de 100 copies.