Dernière semaine d'une année 2016 solide en entrées mais qui laisse planer quelques interrogations. Le box-office est toujours dominé par la doublette Walt Disney, ROGUE ONE - A STAR WARS STORY PASSENGERS , première nouveauté de la semaine, complète le podium. Si ce n'est YOUR NAME qui a tiré son épingle du jeu, les autres nouveautés ont globalement déçu à l'image de LE COEUR EN BRAILLE ou de LE FONDATEUR qui n'intègrent pas le top 10.