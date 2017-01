Ca se pousse des coudes en tête du box-office. Les trois premiers du box-office se tiennent en 50 000 entrées. IL A DEJA TES YEUX a visiblement poussé un peu plus fort et prend ainsi la tête du box-office semaine. Il devance XXX : REACTIVATED et UN SAC DE BILLES LIVE BY NIGHT , nouveau film réalisé par Ben Affleck , démarre trop mollement pour se mêler à cette lutte. Avec ces locomotives, c'est donc une bonne semaine de janvier en entrées. Meilleure que l'année dernière, une année record en entrées. 2017 commence donc sur de bonnes bases.