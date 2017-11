Le podium est inchangé par rapport à la semaine dernière. THOR : RAGNAROK devance toujours EPOUSE-MOI MON POTE et AU REVOIR LA-HAUT . La première nouveauté, CARBONE , pointe à la 4ème place du box-office semaine. JIGSAW et GEOSTORM intègrent quant à eux le top 10 ce qui n'est pas le cas de DADDY COOL seulement douzième. Toutes ces nouveautés et les films en continuation ont profité de la fin des vacances de la toussaint mais aussi du 1er novembre, tombé un mercredi cette année. Les baisses devraient donc être conséquentes la semaine prochaine. A noter également, la bonne santé du cinéma français qui place 5 films dans le top 6 de la semaine, dont deux films Gaumont et deux films Studio Canal.